«У меня два прекрасных мужа»: Волкова рассказала о своих отношениях
Екатерина Волкова, также известная как Верочка из ситкома «Воронины», уже не реагирует на подшучивания фанатов о ее мужьях. Сначала актрисе сочувствовали из-за недалекого Костика – Георгия Дронова. Теперь, когда на телеэкраны вышел новый проект «СуперИвановы», зритель не устает говорить о новом киномуже – Михаиле Полицеймако.
«У меня два прекрасных «мужа», которые родились в один день, я их никогда не перепутаю, всегда поздравлю и одного, и второго», – говорит актриса о Георгии и Михаиле. Она также призналась, что привыкла к «Костику» из Ворониных. Во время съемок закрывает глаза и представляет его перед собой, а потом открывает, а там Михаил.
Сама артистка в жизни долгое время верна только одному мужчине – Андрею Карпову. Пара связала себя узами брака еще в 2010 году, у них подрастает дочь. Однако случаются неприятные моменты. Например, один раз после сильной ссоры Волкова назло снялась в мужском журнале.
Екатерина по-своему комментирует семейную жизнь: «…могу сказать, что я его ненавижу, что иногда мне хочется его убить, а потом — бах! Все прекрасно…».
Также добавляет, что без таких подъемов и спадов невозможны крепкие узы. По ее словам, они с Карповым легко могут обсудить внешность других девушек. Наверное поэтому Волкова прекрасно выглядит и тщательно следит за собой.