«У меня два прекрасных мужа»: Волкова рассказала о своих отношениях

«У меня два прекрасных «мужа», которые родились в один день, я их никогда не перепутаю, всегда поздравлю и одного, и второго», – говорит актриса о Георгии и Михаиле. Она также призналась, что привыкла к «Костику» из Ворониных. Во время съемок закрывает глаза и представляет его перед собой, а потом открывает, а там Михаил.