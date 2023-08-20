"Был нечестен с самого начала": мужа Бритни Спирс обвинили в домогательствах
Сэм Асгари заявлял, что Бритни Спирс изменяла ему и избивала. Однако фитнес-блогер Эшли Франке утверждает, что Асгари предлагал ей интимную связь, когда был женат на Бритни. Об этом Франке сообщила в личном блоге.
Некоторое время Эшли Франке посещала фитнес-центр, в котором работал Сэм Асгари. Мужчина неоднократно отправлял Франке откровенные фотографии без ее согласия и предлагал вступить в сексуальную связь в душевой спортзала. Кроме того, блогер отмечает, что Асгари начал отношения с Бритни Спирс, чтобы прославиться.
"Утверждение об ее изменах абсурдное. Он был нечестен с самого начала, часто посмеивался над ней со своими клиентами в спортзале", — делится подробностями Эшли Франке в социальных сетях.
Фитнес-блогер сменила спортзал, чтобы пресечь домогательства Сэма Асгари.