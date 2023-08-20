Ханде Эрчел вывела отношения с возлюбленным на новый уровень

Ханде Эрчел вывела отношения с возлюбленным-миллионером на новый уровень
После расставания со своим коллегой Керемом Бюрсином звезда сериала «Постучись в мою дверь» уже достаточно долгое время встречается с новым возлюбленным. Избранником актрисы стал наследник одной из самых богатых турецких семей Хакан Сабанджи. Но несмотря на серьезный статус отношений, совместные фотографии пары можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. В мае влюбленные появились на красной дорожке Канн, но милых селфи в стиле «мое домашнее счастье» от Ханде мы так и не дождались. Актриса не хвастается новым бойфрендом, следуя турецким нравам: афишировать личную жизнь для нее табу (вспоминаем сериалы, где первый поцелуй происходит примерно на 35-й серии, и все сразу понимаем).
Но, похоже, слухи о расставании Ханде и Хакана дошли до них самих — и они поспешили успокоить фанатов. Влюбленные посетили свадьбу турецкой светской дивы Ясемин Таджироглу и предпринимателя Ахмета Ураса, где — редкий случай — попали в объектив камер фотографов. И надо отметить, выглядели как никогда счастливыми. Ну а если турецкая актриса еще и поймала букет невесты, то, возможно, совсем скоро мы будем читать новости уже о ее собственной свадьбе. Хотя фанаты «Постучись в мою дверь» вряд ли обрадуются такой перспективе.
Правда, в соцсетях Ханде все традиционно. Никаких романтических селфи вдвоем — только фотографии актрисы в роскошном вечернем платье, белая роза как символ любви и рука Хакана как единственный намек на то, что на праздник звезда оправилась не в гордом одиночестве. Мы, конечно, рады рассмотреть потрясающий образ во всех деталях, но все равно требуем продолжения банкета, то есть совместных фото. Интересно, дождемся?
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Ханде Эрчел вывела отношения с возлюбленным-миллионером на новый уровень