Анастасию Решетову раскритиковали за фото на коне
Бывает, посмотришь на Настю Решетову и диву даешься: ну и умница, и красавица — придраться не к чему. Но и у таких инстадив, как мы знаем, случаются фейлы. На днях бывшая возлюбленная Тимати поделилась свежими и очень романтичными снимками — но вместо комплиментов получила от подписчиков шквал насмешек, а местами и откровенного хейта.
Решетова опубликовала несколько фото — без принца, но на белом коне — и сопроводила их мудрой арабской пословицей на английском языке: мол, если на небе всегда будет безоблачно, мир превратится в пустыню. Фолловеры Насти мало того что взбесились из-за англоязычной подписи, так еще и уличили девушку в злоупотреблении фотошопом. Тем более что Интернет помнит все — например, то, как Решетова недавно говорила о полном принятии себя без фейстюна и прочих приложений для улучшайзинга фотографий.
«Очень красиво, но во всем противоречие, топите за натуральность, за фото без масок и фильтров, но прибегаете к этому», «Перебрал фотограф в фотошопе», «Эффект бебифейс на максималках», — пишут одни комментаторы.
А другие и вовсе откровенно издеваются, сравнивая фото Насти с картинками, сгенерированными искусственным интеллектом.
«Простите, какая нейросеть делает такие красивые изображения?» — интересуется один подписчик. «Такой меня видит нейросеть», — придумывает альтернативную подпись к фото второй.
Но как бы там ни было, а с высказываниями по поводу образов а-ля натюрель модели следует быть поосторожнее — с такими-то фолловерами!
К слову, внимание Настиных фэнов без шуток пристальное: недавно они подметили изменения в ее внешности и раскритиковали экс-возлюбленную рэпера за чрезмерную худобу.
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