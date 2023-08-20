Решетову раскритиковали за фото на коне

Бывает, посмотришь на Настю Решетову и диву даешься: ну и умница, и красавица — придраться не к чему. Но и у таких инстадив, как мы знаем, случаются фейлы. На днях бывшая возлюбленная Тимати поделилась свежими и очень романтичными снимками — но вместо комплиментов получила от подписчиков шквал насмешек, а местами и откровенного хейта.

© Super.ru

Решетова опубликовала несколько фото — без принца, но на белом коне — и сопроводила их мудрой арабской пословицей на английском языке: мол, если на небе всегда будет безоблачно, мир превратится в пустыню. Фолловеры Насти мало того что взбесились из-за англоязычной подписи, так еще и уличили девушку в злоупотреблении фотошопом. Тем более что Интернет помнит все — например, то, как Решетова недавно говорила о полном принятии себя без фейстюна и прочих приложений для улучшайзинга фотографий.

«Очень красиво, но во всем противоречие, топите за натуральность, за фото без масок и фильтров, но прибегаете к этому», «Перебрал фотограф в фотошопе», «Эффект бебифейс на максималках», — пишут одни комментаторы.

Соцсети

А другие и вовсе откровенно издеваются, сравнивая фото Насти с картинками, сгенерированными искусственным интеллектом.

«Простите, какая нейросеть делает такие красивые изображения?» — интересуется один подписчик. «Такой меня видит нейросеть», — придумывает альтернативную подпись к фото второй.

Но как бы там ни было, а с высказываниями по поводу образов а-ля натюрель модели следует быть поосторожнее — с такими-то фолловерами!