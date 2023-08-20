Айза поделилась архивными фото с Гуфом
Недавно Айза впервые за долгое время сходила на свидание — и теперь, казалось бы, все сторис звезды должны быть о ее новом таинственном ухажере. Тем более что буквально вчера бывшая жена Гуфа поделилась с фолловерами еще одной неожиданной новостью: мол, наконец-то сепарировалась от рэпера, окончательно и бесповоротно. Самые наивные подписчики выдохнули, а мы, наоборот, затаили дыхание и поставили таймер, чтобы проверить, через сколько времени она снова упомянет своего экса.
И Айза не была бы собой, если бы не буквально в течение 24 часов не припомнила Гуфа — на этот раз отвечая на вопросы подписчиков. Блогер поделилась милым видео с архивными фотографиями.
«[Самая] безумная парочка», — подписала она нарезку кадров, на которых сплошная романтика: юные и влюбленные Айза и Гуф, вдвоем и с маленьким Сэмом.
Интересно, конечно, выглядит сепарация... впрочем, мы совсем не против поностальгировать вместе.
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