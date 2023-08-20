Айза поделилась архивными фото с Гуфом

Недавно Айза впервые за долгое время сходила на свидание — и теперь, казалось бы, все сторис звезды должны быть о ее новом таинственном ухажере. Тем более что буквально вчера бывшая жена Гуфа поделилась с фолловерами еще одной неожиданной новостью: мол, наконец-то сепарировалась от рэпера, окончательно и бесповоротно. Самые наивные подписчики выдохнули, а мы, наоборот, затаили дыхание и поставили таймер, чтобы проверить, через сколько времени она снова упомянет своего экса.