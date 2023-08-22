Лолита обнаружила у себя ожирение

Певица Лолита Милявская пошутила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заподозрила у себя ожирение.

Милявская объяснила, что на съемках передачи Ксении Собчак о препаратах для похудения «крупный» эндокринолог раздавала свои советы. По словам артистки, врач сказал, что женщина страдает от ожирения, если ее талия больше 79 сантиментов.

Лолита призналась, что измерила свои формы «строительной линейкой». Как оказалось, талия звезды равна 81 сантиметру.

«Илона, мы что-нибудь сможем? На мне сойдется? Это все на ожирение рассчитано?» — обратилась к гримерше певица.

20 августа Милявская призналась, что заболела бронхитом, однако она все равно продолжает работать. По словам артистки, температура у нее отсутствовала, поэтому болезнь было переносить достаточно легко.