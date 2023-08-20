56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике
Актриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками личного блога серией пляжных фотографий, сделанных во время отпуска в Мексике.
На одном из снимков 56-летняя Сальма Хайек позировала в слитном бирюзовом купальнике с глубоким вырезом на груди от итальянского модного дома Gucci. Актриса держала в руках бокал с коктейлем и улыбалась на камеру.
«Маргариты вкуснее в Мексике», — подписала фото звезда.
Поклонники актрисы восхитились тем, как молодо она выглядит.
«Вы выглядите потрясающе!», «Вообще не изменилась со времен «От заката до рассвета», «Королева», «Горячая Сальма», «Разве ей не 25 лет?», «Очень сексуальная и красивая», «Вообще не стареете», — написали пользователи в комментариях.
Весной 2023 года Сальма Хайек стала героиней британской версии журнала Marie Claire. Актриса снялась для обложки и дала большое интервью, в котором порассуждала о возрасте.
«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.
Сальма Хайек замужем за французским миллиардером, главой Kering Франсуа-Анри Пино. Супруги воспитывают общую 15-летнюю дочь Валентину.