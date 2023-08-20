56-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», — призналась Сальма Хайек.