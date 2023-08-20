Ида Галич рассказала, что помогло ей принять себя

Блогер и телеведущая Ида Галич призналась, что перестала стесняться шрама после кесарева сечения из-за слов ее бывшего возлюбленного. Об этом звезда заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам Галич, изначально она не могла избавиться от комплекса из-за рубца на животе, который считает «внушительным» по размеру.

«Но один молодой человек, с которым у меня были отношения после развода сказал: «Ты вообще не должна переживать из-за шрама, ведь ты подарила миру прекрасного человека», — заявила блогер.

Галич подчеркнула, что эти слова произвели на нее огромное впечатление, поэтому с тех пор она не испытывает никаких комплексов по этому поводу.