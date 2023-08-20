54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками личного блога серией фотографий из отпуска.

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На одном из снимков 54-летняя Дженнифер Лопес позировала в шезлонге у бассейна в миниатюрном белом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов на завязках. Звезда дополнила пляжный образ шелковым платком от Hermes, массивными солнцезащитными очками и золотыми серьгами-конго. На другом фото Джей Ло была запечатлена в ярко-желтом платье в пол с широкими рукавами от итальянского модного дома Valentino, а на третьем позировала на балконе в облегающем разноцветном платье с разрезом от бедра.

«Это был август», — подписала серию снимков звезда.

В середине июля Дженнифер Лопес отпраздновала первую годовщину свадьбы с Беном Аффлеком. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.