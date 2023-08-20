Памела Андерсон стала лицом бренда деловой одежды

Звезда сериала «Спасатели Малибу» и модель Playboy Памела Андерсон снялась в рекламной кампании канадского модного бренда Aritzia's Babaton. Об этом сообщает Daily Mail.

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56-летняя Памела Андерсон продемонстрировала деловые образы из осенней коллекции бренда. Съемка проводилась на территории собственного дома звезды в Британской Колумбии. На кадрах из кампейна Андерсон показала свои навыки садоводства, позируя в элегантных нарядах с садовым инвентарем. В частности, звезда Playboy была запечатлена с газонокосилкой, ножницами для подрезания кустов и садовой тачкой.

Рассказывая о своей работе с брендом, Памела Андерсон отметила, что получила огромное удовольствие от съемки.

«Стричь газон в деловом костюме для меня было вполне логично, ведь сад — это мой офис. Это было очень интересно», — добавила актриса.

Генеральный директор Aritzia Дженнифер Вонг высоко оценила сотрудничество с Памелой Андерсон.