$93.40-0.34101.48-0.70

Муж Бритни Спирс потребовал финансовой поддержки

Муж известной американской поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что пара рассталась почти три недели назад, назвав причиной разрыва непримиримые разногласия. Об этом пишет Sky News.

Муж Бритни Спирс потребовал финансовой поддержки
© Lenta.ru

Супруг певицы потребовал от нее финансовой поддержки, которую сам отказывается предоставлять Спирс. Асгари также пытается заставить артистку оплатить услуги его адвокатов по бракоразводному процессу.

Ранее певица прокомментировала развод с мужем и поблагодарила поклонников, которые присылают ей сообщения с поддержкой.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала супруга. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена: Асгари обвинил певицу в неверности.

Спирс вышла замуж за Асгари в июне 2022 года. Они состояли в отношениях с 2016 года. Торжественную церемонию пара решила сделать закрытой, пригласив на нее только самых близких друзей.