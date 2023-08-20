Муж Бритни Спирс потребовал финансовой поддержки

Муж известной американской поп-певицы Бритни Спирс Сэм Асгари заявил, что пара рассталась почти три недели назад, назвав причиной разрыва непримиримые разногласия. Об этом пишет Sky News.

Супруг певицы потребовал от нее финансовой поддержки, которую сам отказывается предоставлять Спирс. Асгари также пытается заставить артистку оплатить услуги его адвокатов по бракоразводному процессу.

Ранее певица прокомментировала развод с мужем и поблагодарила поклонников, которые присылают ей сообщения с поддержкой.

О том, что Спирс и Асгари решили развестись, стало известно 17 августа. По данным TMZ, супруги постоянно ссорились, во время конфликтов Спирс неоднократно избивала супруга. Утверждается, что причиной расставания могла стать измена: Асгари обвинил певицу в неверности.