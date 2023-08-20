Ирина Дубцова объяснила, почему резко набрала вес
Певица Ирина Дубцова в интервью Hello призналась, что полгода назад сильно поправилась из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
«На тот момент я заметно поправилась из-за гормональной терапии — врачи обнаружили у меня аутоиммунное заболевание щитовидной железы, мне полгода пришлось пить гормоны. Я очень сложно переживала этот период. Плакала и злилась — считала важным всем объяснить, что набрала не из-за того, что распустилась, а из-за болезни», — отметила Дубцова.
По словам исполнительницы, ее очень сильно «подкосило» после того, как один из Telegram-каналов назвал ее бодипозитивной. Дубцова напомнила, что ведет здоровый образ жизни, не ест сладкое или мучное. Исполнительница предпочитает есть в основном мясо, рыбу и зелень. Певица считает, что человека с нормальным гормональным фоном уже сносило бы порывами ветра при таком рационе.
«Только сейчас я прихожу в свою обычную форму. А тогда получилось, что лишний объем сыграл мне на руку — оперные певицы, как правило, дамы в теле. Поэтому не устаю повторять: все, что ни делается, — к лучшему», — резюмировала Дубцова.