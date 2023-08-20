Юлиан рассказал, когда планирует завершить творческую карьеру

Певец Юлиан в разговоре с порталом PROZvezd заверил, что планирует завершить творческую карьеру не раньше, чем через 20 лет.

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«Музыка – главное дело моей жизни. Я думаю, что еще лет 20 буду петь точно – враги не дождутся, что я уйду со сцены», — заверил Юлианю

При этом музыкант не стал раскрывать имен своих недоброжелателей, но заверил, что они у него есть. Он также рассказал, что открыл ресторан в Суздале — городе, который певец назвал своим местом силы. Юлиан даже предположил, что его постоянно тянет в этот город, потому что в прошлой жизни он был князем.

«Для меня это удивительный детокс: я нашел свой способ омоложения. Кто-то бежит к пластическим хирургам, а я еду в Суздаль. Сейчас стою на балконе, разговариваю с вами, а у меня перед глазами – удивительный вид: невероятные монастыри, храмы», — отметил певец.