«Разговаривать невозможно»: Лолита рассказала о проблемах со здоровьем
Певица Лолита Милявская заболела бронхитом. Об этом артистка рассказала в своем блоге.
— Мои хорошие, я тут бронхит схватила. Работать пришлось, помогло вливание, но разговаривать невозможно. Завтра пойду дальше работать. Сегодня попробую помолчать, — рассказала она в своем Telegram-канале.
Лолита Милявская недавно также порассуждала на тему смерти. По ее словам, она планирует заранее уберечь родных от больших трат на ее похороны, а в одном из интервью артистка поделилась тем, что хочет, чтобы ее кремировали после смерти. Свое желание она объяснила тем, что гробы сейчас стоят очень дорого и лучше на эти деньги купить квартиру.
В начале мая стало известно, что Лолита вывезла близких родственников, мать и дочь, за пределы страны.
Предположительно, 79-летняя мать исполнительницы Алла Дмитриевна и 23-летняя дочь Ева уехали в Болгарию, где артистка владеет апартаментами и домом. Известно, что Лолита купила там недвижимость еще 14 лет назад. Сама артистка подчеркнула, что часто видится с семьей и чувствует себя хорошо, если им хорошо.