«Разговаривать невозможно»: Лолита рассказала о проблемах со здоровьем

Лолита Милявская недавно также порассуждала на тему смерти. По ее словам, она планирует заранее уберечь родных от больших трат на ее похороны, а в одном из интервью артистка поделилась тем, что хочет, чтобы ее кремировали после смерти. Свое желание она объяснила тем, что гробы сейчас стоят очень дорого и лучше на эти деньги купить квартиру.