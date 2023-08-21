Российские звезды пожаловались на маленькие пенсии

Не все российские звезды получают высокие пенсии. Среди знаменитостей есть те, кто получает меньше 20 тысяч, а их коллеги наоборот — 60 тысяч. Например, на свою маленькую пенсию пожаловалась народная артистка РФ Раиса Рязанова, известная по роле в мелодраме «Москва слезам не верит».

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«Моя пенсия — 18 тысяч рублей. Вот [народная артистка России] Людмила Зайцева получает 16 и говорит, что ей хватает. Я не могу сказать, что мне пенсии хватает, поэтому играю в нескольких антрепризах», — рассказала Раиса Рязанова, ее слова приводит газета «Аргументы и факты».

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О маленьких пенсионных выплатах также заявила бывшая солистка группы «Мираж», певица Наталия Гулькина. По ее словам, она получает от государства 15 тысяч рублей. Если бы исполнительница была заслуженной артисткой, то государство платило бы ей 45 тысяч рублей, отметила Гулькина. Однако она не собрала для этого необходимые документы.

Эстрадная певица Екатерина Семенова отметила, что на старости ее пенсионное обеспечение составляет чуть менее девяти тысяч.

«Я получаю порядка 8 тысяч 900 рублей. Конечно, этих денег ни на что не хватает, поэтому такая пенсия — стимул активно работать», — рассказала 62-летняя Семенова.

Среди опрошенных звезд есть и те, кто доволен своей пенсией. Например, 80-летний народный артист РФ Александр Пашутин, который известен по работам «Хождение по мукам», «Гардемарины, вперед!» и «Премия», получает 95 тысяч рублей. Он отметил, что ему выплачивают такую сумму из-за того, что работал в театре. По его словам, актеры, которые снимаются в фильмах, могут на старости получать меньше. Это связанно с тем, что в театре постоянно есть работа, а в кино могут быть месяцы простоя.

«Театральные актеры получают гораздо больше, чем те, кто только в кино работал. У меня пенсия с собянинскими доплатами (выплаты от мэра Москвы Сергея Собянина — прим. URA.RU) — 95 тысяч рублей», — рассказал Александр Пашутин.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина, известная по фильмам «На семи ветрах», «Кыш и Двапортфеля» и «Вертикаль», поделилась, что государство платит ей 60 тысяч рублей. Однако ей этого не хватает, поэтому она ездит на кинофестивали, чтобы с гонораров помогать семье и внукам.

Народный артист РФ Юрий Назаров, который снялся в фильмах «Андрей Рублев», «Горячий снег» и «Маленькая Вера» сообщил, что получает 60 тысяч рублей. Половину из них ему платит Собянин.