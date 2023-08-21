«Я лучше буду одна», — Королева выставила изменившего ей Сергея Глушко

После многочисленных неприятных ситуаций, которые возникали в браке Наташи Королевой и Тарзана люди не раз предполагали, что артистка приняла решение уйти из этих отношений. Сегодня исполнительница еще раз спровоцировала слух о том, что с Тарзаном находиться рядом она больше не желает.

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21 августа празднует годовщину совместной жизни. В честь этого события артистка опубликовала видео с участием Сергея Глушко, которого записала в самом начале их семейной жизни.

«Рубрика «Как молоды мы были» в преддверии нашей Фарфоровой свадьбы! Серёжа Витальевич сделал мне предложение на мой 30 летний юбилей, в родном Киеве», — пояснила исполнительница «Желтных тюльпанов» для своих подписчиков.

Казалось бы, что может нарушить семейную идиллию? Смутило фанатов пары то, что на фон Наташа наложила собственную песню о расставании, где говорится о том, что видеть избранника ей не особо хочется.

«Что ж много других// Быть с тобою не прочь// А я лучше буду//А я лучше буду одна в эту ночь!» — гласит текст композиции.