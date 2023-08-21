Лада Дэнс «сбежала» из больницы после страшного ДТП

Весьма странный инцидент произошел с участием Лады Дэнс . Артистка честно вышла на связь с публикой после страшного ДТП и не стала скрывать, что после сложной аварии ей необходимо время на выздоровление, однако, на днях россияне уже успели заметить ее на сцене в Нижнем Новгороде. По сообщению ресурса «Popcornnews», помогали женщине подняться к зрителям люди в белых халатах.

Публика подозревает, что без сопровождения врачей женщину на работу не отпускали. Затем последовали 20 минут плясок, от которых знающие про инцидент фанаты пришли в ужас. Поклонники так и не могут понять, что происходит с самочувствием Лады на самом деле. Ее директор Сергей Пудовкин говорит о том, что Дэнс не так уж хорошо себя чувствует после аварии, однако, сама исполнительница в это же время скачет по сцене.