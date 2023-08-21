«Спокойно! Никаких проблем с алкоголем у меня нет. К сожалению, если я пью, то очень сильно потом ем. Люди уходят в запой, а я в зажор, но ничего не могу поделать с желанием сожрать все, что есть дома и в ближайшей доставке, — подробно объяснила Галич. — Продолжается бесконтрольный прием пищи несколько дней. Я вся отекаю, естественно, и чувствую себя максимально плохо. Только прихожу в норму, как наступает следующая пятница. Все по новой».