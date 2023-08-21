Ида Галич полностью отказалась от алкоголя: «Только прихожу в норму, как наступает следующая пятница»
Намедни Ида Галич сообщила у себя в соцсетях, что решила на 40 дней полностью отказаться от спиртного. Понятное дело, поклонники тут же предположили, что у телеведущей, видимо, серьезные проблемы с алкоголем, раз она пошла на такие кардинальные меры.
Поскольку обсуждения оказались слишком бурными, пришлось Галич давать отдельные пояснения к своему решению. Оказывается, для Иды проблема — не сам алкоголь, а последующее желание что-то съесть.
«Спокойно! Никаких проблем с алкоголем у меня нет. К сожалению, если я пью, то очень сильно потом ем. Люди уходят в запой, а я в зажор, но ничего не могу поделать с желанием сожрать все, что есть дома и в ближайшей доставке, — подробно объяснила Галич. — Продолжается бесконтрольный прием пищи несколько дней. Я вся отекаю, естественно, и чувствую себя максимально плохо. Только прихожу в норму, как наступает следующая пятница. Все по новой».
Так что нынешний запрет — всего лишь желание телеведущей увидеть вожделенную цифру на весах. Известно, что Ида Галич активно худеет, поэтому ради того веса, о котором она мечтает, телеведущая готова на антиалкогольные меры.