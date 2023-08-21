Лолита шокировала публику, надев на голову интимную часть женского туалета
Лолита Милявская известна своим эпатажным поведением. На очередное большое музыкальное мероприятие она пришла в неожиданном образе: пиджак с мужского плеча и… отсутствие юбки или брюк, снизу можно было лицезреть только ее ноги в колготках в сеточку.
Но оказалось, что на этом эпатаж не заканчивается. Во время беседы с журналистами Лолита вдруг решила порассуждать на тему того, как можно использовать в быту обычный бюстгальтер. Вытащив откуда-то из-под пиджака этот интимный предмет, певица принялась показывать различные способы.
«Если надеть на голову, то можно стать настоящей Красной шапочкой или Чебурашкой, — цитирует певицу издание „Дни.ру“. — А еще это могут быть очень хорошие наушники — надеть, если тебя раздражают одноклассники. Еще это могут быть очки, чтобы не видеть уроки физкультуры и пьяного трудовика».
Также Лолита решила вдруг удариться в воспоминания и рассказала, какой он была в школьные годы. Спойлер: невыносимой.
«Я была на самым примерным учеником — меня оставляли в седьмом классе на переэкзаменовку по алгебре и даже отчисляли из школы, — с улыбкой вспомнила Лолита. — Просто я выкрала и сожгла классный журнал, потому что моим близким друзьям поставили там „неуд“. А мальчишки те в итоге меня сдали завучу. Вызывали мою маму и попросили забрать документы».