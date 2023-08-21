Лолита шокировала публику, надев на голову интимную часть женского туалета

«Я была на самым примерным учеником — меня оставляли в седьмом классе на переэкзаменовку по алгебре и даже отчисляли из школы, — с улыбкой вспомнила Лолита. — Просто я выкрала и сожгла классный журнал, потому что моим близким друзьям поставили там „неуд“. А мальчишки те в итоге меня сдали завучу. Вызывали мою маму и попросили забрать документы».