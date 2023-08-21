Телеведущая Роза Сябитова заявила, что москвичи торопливее петербуржцев

Москвичи живут в более быстром темпе, нежели жители Северной столицы. Такое мнение в разговоре с «Москвичом Mag» высказала телеведущая Роза Сябитова.

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По словам звездной свахи, жители Москвы находятся в постоянном движении. Они настолько торопятся, что не теряют время даже на то, чтобы объяснить кому-то дорогу, а просто взмахом руки покажут направление. Что касается населения других городов, они менее экономны в вопросе времени.

Еще одна особенность, которую отличает москвичей, это желание все знать о погоде, говорит Сябитова. При этом эта черта кажется свахе странной, поскольку жизнь в большом мегаполисе мало зависит от погоды.