$93.40-0.34101.48-0.70

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что москвичи торопливее петербуржцев

Москвичи живут в более быстром темпе, нежели жители Северной столицы. Такое мнение в разговоре с «Москвичом Mag» высказала телеведущая Роза Сябитова.

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что москвичи торопливее петербуржцев
© runews24.ru

По словам звездной свахи, жители Москвы находятся в постоянном движении. Они настолько торопятся, что не теряют время даже на то, чтобы объяснить кому-то дорогу, а просто взмахом руки покажут направление. Что касается населения других городов, они менее экономны в вопросе времени.

Еще одна особенность, которую отличает москвичей, это желание все знать о погоде, говорит Сябитова. При этом эта черта кажется свахе странной, поскольку жизнь в большом мегаполисе мало зависит от погоды.

«Мы же не сельские жители, которым надо сажать или убирать», — пояснила сваха.

Ранее европейцы заявили, что туристы из США и Великобритании ведут себя, как паршивые овцы.