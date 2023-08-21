Бритни Спирс устроила мальчишник после заявлений о разводе

Певица Бритни Спирс была в браке с тренером Сэмом Асгари почти год. Недавно Сэм сделал заявление о том, что намерен развестись со звездной супругой. СМИ утверждали, что причиной тому стали измены Бритни.

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Сама звезда как будто не подавала виду, что что-то не так. Однако сейчас Бритни поделилась с подписчиками несколькими видеороликами весьма нескромного содержания.

Так, на одном из них певица позирует в кровати, оставаясь лишь в одних трусах. На другом ролике Спирс держат на руках сразу четверо накаченных кавалеров.