Бритни Спирс устроила мальчишник после заявлений о разводе
Певица Бритни Спирс была в браке с тренером Сэмом Асгари почти год. Недавно Сэм сделал заявление о том, что намерен развестись со звездной супругой. СМИ утверждали, что причиной тому стали измены Бритни.
Сама звезда как будто не подавала виду, что что-то не так. Однако сейчас Бритни поделилась с подписчиками несколькими видеороликами весьма нескромного содержания.
Так, на одном из них певица позирует в кровати, оставаясь лишь в одних трусах. На другом ролике Спирс держат на руках сразу четверо накаченных кавалеров.
Подтверждает ли это слухи об ее изменах или Бритни просто так бурно радуется разводу, пока неизвестно.