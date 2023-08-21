Певица Ольга Бузова поделилась снимками в купальнике
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в купальнике, сделанных во время отпуска в Турции.
37-летняя Ольга Бузова позировала на пирсе в миниатюрном красном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашками и трусов-стрингов с заниженной талией. Певица дополнила пляжный образ массивными солнцезащитными очками и несколькими серебристыми браслетами.
«Август 2023. Идеальное воскресенье. Выбираем лучший кадр», — подписала серию фото звезда.
Подписчики Бузовой сочли новую фотосессию слишком откровенной, и вместо восторгов засыпали певицу негативными комментариями.
«А кто-то еще кроме нее и Волочковой выкладывает такие фото?»,
«Раскорячилась как кочерга. Совести нет»,
«Причина ее одиночества — отсутствие сексуальности»,
«Больше показать нечего»,
«Совсем стыд потеряла», — написали пользователи под постом.
В прошлом месяце Ольга Бузова рассказала подписчикам о планах на предстоящую свадьбу.
«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей, и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — поделилась певица.