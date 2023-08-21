Певица Ольга Бузова поделилась снимками в купальнике

«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей, и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — поделилась певица.