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Певица Ольга Бузова поделилась снимками в купальнике

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в купальнике, сделанных во время отпуска в Турции.

Певица Ольга Бузова поделилась снимками в купальнике
© Газета.Ru

37-летняя Ольга Бузова позировала на пирсе в миниатюрном красном купальнике, состоящем из лифа с треугольными чашками и трусов-стрингов с заниженной талией. Певица дополнила пляжный образ массивными солнцезащитными очками и несколькими серебристыми браслетами.

«Август 2023. Идеальное воскресенье. Выбираем лучший кадр», — подписала серию фото звезда.

Подписчики Бузовой сочли новую фотосессию слишком откровенной, и вместо восторгов засыпали певицу негативными комментариями.

«А кто-то еще кроме нее и Волочковой выкладывает такие фото?»,

«Раскорячилась как кочерга. Совести нет»,

«Причина ее одиночества — отсутствие сексуальности»,

«Больше показать нечего»,

«Совсем стыд потеряла», — написали пользователи под постом.

В прошлом месяце Ольга Бузова рассказала подписчикам о планах на предстоящую свадьбу.

«Я примеряю свадебное платье, как только он мне написал «Привет». Я уже представляю, сколько у нас детей, и какой он папа. Это делают многие и, кстати, парни такие же. И не надо это отрицать. Я знаю, где будет моя свадьба! Я даже забронировала отель», — поделилась певица.

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