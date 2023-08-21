Ивлеева показала фото в полупрозрачном платье из подъезда

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала сделанное в подъезде фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке 32-летняя инфлюэнсерша позировала, облокотившись на перила. Знаменитость надела полупрозрачное приталенное платье длины миди розового цвета, которое сочетала с черными босоножками. Также она распустила волосы и сделала легкий макияж, подчеркнув глаза стрелками.

Поклонники оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях.

«Ничего лучше не видела»,

«Красавица»,

«Прекрасная»,

«Ох эти веснушки!» — отметили пользователи сети.