Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина вышла замуж
Актриса Ольга Кузьмина вышла замуж за своего избранника Евгения Апанасевича. Пара расписалась еще в июле, а сейчас они решили устроить пышное торжество.
«В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, лишь подтвердили это официально», — написла Ольга под фото, которое опубликовала в личном блоге.
В комментариях артистку поздравили подписчики: «Поздравляю от души! Счастья вам безграничного!», «Поздравляю! Почти все как в "Кухне»«, "Какие же вы счастливые и красивые, желаю прожить долгую совместную жизнь».
Напомним, от первого брака у артистки есть сын Гордей. У Апанасевича тоже есть дети — дочь Амелия-Франциска и сын Ян-Тадеуш.