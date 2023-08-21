Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина вышла замуж

Актриса Ольга Кузьмина вышла замуж за своего избранника Евгения Апанасевича. Пара расписалась еще в июле, а сейчас они решили устроить пышное торжество.

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«В душе мы уже давно стали семьей, и, расписавшись, лишь подтвердили это официально», — написла Ольга под фото, которое опубликовала в личном блоге.

В комментариях артистку поздравили подписчики: «Поздравляю от души! Счастья вам безграничного!», «Поздравляю! Почти все как в "Кухне»«, "Какие же вы счастливые и красивые, желаю прожить долгую совместную жизнь».