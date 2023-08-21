Лану Дель Рей обругали в сети за появление в белом платье на свадьбе подруги

Американская певица Лана Дель Рей (настоящее имя — Элизабет Вулридж Грант) посетила свадьбу подруги в наряде белого цвета и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились на Page Six.

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Знаменитость пришла на церемонию бракосочетания актрисы Маргарет Куэлли и солиста группы The Bleachers Джека Антоноффа, которая состоялась в Нью-Джерси. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в белом мини-платье с розовом цветочным принтом и тапках на платформе того же цвета. В руках она держала голубую сумку люксового бренда Prada.

Читатели издания не оценили наряд Дель Рей и обругали ее под размещенными снимками.

«Почему Лана решила надеть именно белое платье?»,

«Белое на свадьбу?»,

«Неужели не было другого платья?»,

«Как же странно. Почему белый наряд?» — высказывались пользователи сети.