Телеведущая Елена Летучая опубликовала фото в бикини

Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», поделилась с подписчиками личного блога серией отпускных фотографий.

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Звезда рассказала поклонникам, как проводит отпуск в Турции. На размещенных снимках 44-летняя Елена Летучая позировала на террасе бунгало в миниатюрном желтом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов с заниженной талией. Телеведущая дополнила образ пляжной туникой в тон бикини и несколькими золотыми браслетами.

«Вам очень к лицу этот цвет»,

«Какая красивая»,

«Прекрасно выглядите»,

«Ох, какая девушка», — написали поклонники звезды в комментариях.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа, как к родным и гордится их успехами.