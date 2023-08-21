Телеведущая Елена Летучая опубликовала фото в бикини
Телеведущая Елена Летучая, наиболее известная по шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!», поделилась с подписчиками личного блога серией отпускных фотографий.
Звезда рассказала поклонникам, как проводит отпуск в Турции. На размещенных снимках 44-летняя Елена Летучая позировала на террасе бунгало в миниатюрном желтом купальнике, состоящем из треугольного лифа и трусов с заниженной талией. Телеведущая дополнила образ пляжной туникой в тон бикини и несколькими золотыми браслетами.
«Вам очень к лицу этот цвет»,
«Какая красивая»,
«Прекрасно выглядите»,
«Ох, какая девушка», — написали поклонники звезды в комментариях.
С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. Общих детей у пары нет, однако Летучая много раз признавалась в соцсетях, что относится к сыновьям мужа, как к родным и гордится их успехами.
В мае Елена Летучая рассказала в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец о закулисье проекта «Ревизорро». Летучая призналась, что в самом начале сама провоцировала скандалы, чтобы привлечь внимание к программе.