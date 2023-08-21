48-летняя Шарлиз Терон ответила на обвинения в пластике лица

Американская актриса Шарлиз Терон опровергла предположения хейтеров, которые заподозрили ее в изменении черт лица посредством пластической операции. Интервью на эту тему публикует Allure.

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48-летняя знаменитость ответила на комментарии поклонников, которые обвинили ее в сокрытии пережитой подтяжки лица. Телезвезда заявила, что на самом деле ее внешность постоянно меняется из-за старения.

«Черт возьми — это естественный процесс старения! Это не значит, что мне сделали плохую пластику. Смиритесь с этим», — отметила собеседница издания.

По словам Терон, она пытается бороться с двойными стандартами на тему старения мужчин и женщин.

«Мужчины стареют как хорошее вино, а женщины вянут, словно цветы. Мне никогда не нравились эти сравнения, — высказалась актриса. — Женщины имеют право стареть так, как хотят. Мне кажется, людям следует быть более чуткими друг к другу».