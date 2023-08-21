Кристина Кучеренко — о секретах красоты, поцелуях с коллегами и любви к Фаине Раневской

Сегодня стартует новый сериал «Телохранители». Проект расскажет историю боксеров из провинции, которые по воле случая стали охранниками самого скандального адвоката столицы. Дочь известного юриста сыграла Кристина Кучеренко. Как изменится судьба ее героини после встречи с новыми персонажами вы узнаете в сериале на ТНТ. А сегодня мы попросили Кристину рассказать об уходе за своей внешностью, жизненных принципах и главных этапах в карьере.

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— У вас потрясающая фигура! Поделитесь, чем нужно питаться, чтобы быть как вы?

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— Я никогда не переживала за свою фигуру, разве что когда была совсем юной и профессионально занималась балетом, тогда взвешивание было обязательной процедурой. Сейчас же я стараюсь лишь не наедаться (смеется). Целенаправленно в зал не хожу, по утрам 15 минут уделяю зарядке, летом часто езжу на велосипеде или роликах, хожу в бассейн, а также пытаюсь не отказывать себе в пеших прогулках куда угодно. Слежу за своим шагомером. В целом у меня активный образ жизни, так что в тренировках в тренажерном зале я не нуждаюсь.

— Как вы поддерживаете себя в такой форме?

— Честно, я не худею. Считаю, что любая диета — это стресс для организма, но я слежу за своим сбалансированным питанием, в котором у меня всегда присутствует следующее: яйца на завтрак, всевозможные крупы, орехи, грибы, телятина и рыба. Большое предпочтение отдаю морепродуктам. Молочные продукты употребляю реже. Также в свой рацион я всегда стараюсь добавить любую зелень (мноооого зелени) и фрукты. И вода! Каждый раз, когда вспоминаю о воде, я стараюсь выпить как можно больше. Я фанатка свежевыжатых соков и смузи. Во все добавляю немного имбиря и зелень. Когда салаты надоедают, считаю, что это отличная и вкусная альтернатива.

— Расскажите про ваш стиль в одежде. Помогло ли кино улучшить его и участвовали ли в подборе образов при съемках сериала «Телохранители»?

— Я отдаю предпочтение спортивному стилю, то в чем удобно ходить каждый день. Я часто покупаю те же вещи, что одевала на примерке. В «Телохранителях» у меня достаточно строгие и женственные костюмы, мне это нравилось, ведь на других проектах очень редко удавалось примерить нечто подобное — мои персонажи были другими.

Также со мной консультировалась художница по костюму. Мы вместе искали, что будет выгоднее смотреться для меня. Режиссер и сценаристы вносили свои правки. Это была командная работа.

— По фотографиям в соцсетях у вас почти незаметен макияж. На улице можно ли вас встретить без макияжа или предпочитаете всегда наносить тон?

— Мне нравится, когда моя кожа дышит. В обычной жизни, когда мне не нужно выходить в свет, я стараюсь не наносить макияж, только крем и крем с spf, если мне нужно поехать на кастинг, я нанесу легкий bb-крем, немного румян и тушь. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы подчеркнуть свою красоту, и при этом не перегружать лицо всевозможными средствами. На съемках приходиться ходить в гриме по 12 часов, а иногда и больше, и конечно, я чувствую и вижу, как кожа устает.

— Что вам ближе: краситься или быть естественной?

— Конечно же, мне ближе быть естественной.

— Кристина, вы два года назад окончили ВГИК и уже в том же году получили приз за лучшую женскую роль в сериале «Моя большая тайна» на фестивале «Пилот». Легко ли давался первый поцелуй с партнером в кадре и первые постельные сцены?

— Нелегко, конечно! Это всегда очень скованно, всегда очень волнительно и эмоционально тяжело, будь это первый или будь это в 31 раз. Я думаю, мало кому понравится играть такие близкие отношения с человеком, которого ты знаешь совсем недолго. Часто бывает, что такие интимные сцены дают чуть ли не в первый съемочный день и тогда это вообщееееее морально тяжело, но что делать? Такая профессия, играем любовь? Значит, любовь!

— В сериале «Телохранители» трио главных героев-боксеров сыграли Олег Гаас, Александр Левин и Егор Овчинников. Очень красивые и высокие парни, как вы любите, с юмором, добротой и искренностью. Смогли бы влюбиться в своих партнеров? И был ли такой опыт в жизни?

— Какой провокационный вопросик А я вас удивлю, у меня никогда такого не было! Безусловно, ребята классные и я уверена, девушки полюбят каждого из них. Но для себя я считаю неэтичным, когда на работе возникают романтические чувства к партнёру. У меня на этом был пунктик до замужества, а сейчас, будучи женой, тем более. Даже легких шуток не допускаю. Для меня, повторюсь, это неприемлемо.

— Часто в актерскую профессию люди приходят после сильного впечатления от фильма или спектакля. А у вас также?

— Это случилось не из-за спектакля или кино, это случилось из-за разных стечений обстоятельств, и потому что моя мама умела ко мне прислушиваться.

— У вас есть любимый жанр в кино? Ромком, драма или может экшн?

— Зомби -апокалипсис.

— Ого! Неожиданно… А любимый фильм?

— Любимый фильм едва ли можно назвать отражением жанра-фаворита

Люблю картину Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

— И последний вопрос — с кем из российских актеров мечтает поработать?