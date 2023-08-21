Валентина Иванова показала, как проводит время с Тимати и его дочерью на пляже

Для всех уже тоскующих по плавно уходящему лету — жаркий контент прямиком с побережья Намибии, где проводит затяжной отпуск Тимати, его дети и девушка Валентина Иванова. Пока возлюбленный ловит волны, Валя терпеливо ждет его на пляже и радует поклонников фото- и видеоотчетами. Свежий накануне появился в ее личном блоге.

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Судя по кадрам, все у парочки замечательно: один прокачивается в серфинге, другая — принимает солнечные ванны при случае, а 9-летняя Алиса и 3-летний Ратмир под присмотром бабушки Симоны Яковлевны. Звездная дочь, кстати, океан любит наравне с папой. На роликах в инстаграме* Вали она тоже ловит волны, притворяется акулой и вместе с Тимати дурачится пляже — ну загляденье!

И без травм, судя по всему, на райском отдыхе не обошлось. Тимати то ли подвергся нападению малыша-акуленка, то ли неудачно взобрался на серф и поранил плечо. К счастью, заботливая спутница оказалась рядом и помогла залечить все ссадины.

В общем, в семействе Тимура Юнусова (настоящее имя музыканта) все, как у его коллеги Джигана — на чилле и расслабоне. А поклонники и рады видеть любимого артиста счастливым и в окружении родных: уж больно устали от его деловых снимков из Москвы.

Кстати, недавно Тимуру стукнуло 40. Мама рэпера по такому поводу посвятила ему трогательный пост, а Валя Иванова публично призналась в любви.