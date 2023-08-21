Mirror: певица Бритни Спирс перепишет мемуары и расскажет о разводе с Асгари

Американская поп-певица Бритни Спирс переписывает свои мемуары, чтобы добавить в них главу о разводе с мужем Сэмом Асгари. Об этом сообщает Mirror.

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Дата выхода мемуаров Бритни Спирс «Женщина во мне» была назначена на 24 октября 2023 года. Однако, по данным инсайдеров издания, теперь выход книги может быть перенесен, так как в данный момент певица «лихорадочно переписывает мемуары», чтобы включить в них рассказ о разводе с Сэмом Асгари.

«Было бы бессмысленно исключить такой важный момент из книги. Ее поклонники хотят знать, что стояло за расставанием. Бритни стремится обеспечить контроль над повествованием, и нет лучшего способа, чем рассказать о том, что произошло, своими словами в своей книге», — объяснил инсайдер.

Еще в апреле 2023 года стало известно, что певица закончила работу над книгой. Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары Бритни Спирс «предельно честными» и написанными «от чистого сердца».

«Книга Бритни — это история триумфа. Она рассказывает о своем детстве, когда она была маленькой девочкой с большими мечтами, о разрыве с Джастином Тимберлейком, и о том, почему побрила голову», — рассказал инсайдер журналистам.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.