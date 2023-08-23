Российская актриса Наталья Бардо раскрыла простой способ избавиться от прыщей и других косметических дефектов.

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Соответствующую информацию она рассказала в историях своего Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из опубликованных снимков 35-летняя звезда показала кожу с многочисленными высыпаниями.

«Как я питаюсь, можно сразу увидеть на лице. Ненавижу прыщи», — посетовала она.

При этом знаменитость объяснила, что такой внешний вид связан с частыми съемками, отсутствием режима сна и неправильным питанием.

«Я знаю, как надо питаться, чтобы иметь идеальную кожу, но я так понимаю тех, кто мучается с прыщами или тусклым цветом лица», — заявила Бардо.

Как утверждает артистка, она добилась чистой и ровной кожи после отказала от молочных продуктов и перехода на еду без глютена. Актрисе пришлось перестать употреблять каши, белый хлеб, сахар, фастфуд и закуски.