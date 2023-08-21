Появились неопубликованные фото со свадьбы Лопес и Аффлека

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками личного блога новыми фотографиями со свадьбы с Беном Аффлеком, состоявшейся летом прошлого года.

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На одном из снимков Бен Аффлек держит Дженнифер Лопес на руках, а на другом молодожены целуются на фоне праздничного салюта.

В подписи к фотографиям певица написала несколько строк из своей новой песни, посвященной супругу.

"Сегодня ровно год со дня нашей свадьбы... Дорогой Бен, сижу здесь одна, смотрю на свое кольцо, чувствую себя переполненной эмоциями. Это заставляет меня хотеть петь. Как у нас это получилось без возвращения в прошлое? О боже, это моя жизнь", - написала звезда.

Газета.Ru

В середине июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике.

Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки. Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась.