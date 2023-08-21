Егор Крид поругался с подписчиками из-за позднего выступления
Российский певец Егор Крид накануне выступил на концерте в Нижнем Новгороде и Москве. Многие фанаты оказались недовольны запоздалым появлением артиста на сцене.
Они оставили много негативных комментариев, на которые Егор решил оперативно отреагировать.
«Вот она, благодарность людей, которые пришли на бесплатный концерт! Лол и им абсолютно пофиг, что задержка не зависит от артиста. Не устаю удивляться нашим людям», — написал Крид в ответ на обвинения в долгом ожидании концерта.
Также артист рассказал, что сам приехал за полтора часа до своего выступления, а также из-за задержки пропустил важное мероприятие.
Однако зрители раскритиковали исполнителя и за то, что он якобы пел под фонограмму.
«Последний раз, когда я пел под фанеру был… никогда! Есть пару треков в моих лайвах, которые я исполняю даблом (поверх моего записанного голоса я пою своим голосом). Такой формат очень популярен на западе», — ответил хейтерам артист.