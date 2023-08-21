55-летняя Валерия показала фигуру: «Воплощение красоты и гармонии»
Российская певица Валерия может похвастаться стройным телом. Так, артистка поделилась новой фотографией с подписчиками.
В кадре Валерия предстает в принтованном бикини, соломенной шляпе и легкой накидке, демонстрируя стройные ноги.
«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится», — подписала фото звезда.
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Подписчики Валерии восхитились ее формами.
«Чтобы я так выглядела в 50, красавица»,
«Классная стройная красотка»,
«Вы большая молодец, прекрасно когда женщина в форме», «Воплощение красоты и гармонии», написали они в комментариях.