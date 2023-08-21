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55-летняя Валерия показала фигуру: «Воплощение красоты и гармонии»

Российская певица Валерия может похвастаться стройным телом. Так, артистка поделилась новой фотографией с подписчиками.

55-летняя Валерия показала фигуру: «Воплощение красоты и гармонии»
© 0WomanHit.ru - МК

В кадре Валерия предстает в принтованном бикини, соломенной шляпе и легкой накидке, демонстрируя стройные ноги.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится», — подписала фото звезда.

0WomanHit.ru - МК

Подписчики Валерии восхитились ее формами.

«Чтобы я так выглядела в 50, красавица»,

«Классная стройная красотка»,

«Вы большая молодец, прекрасно когда женщина в форме», «Воплощение красоты и гармонии», написали они в комментариях.