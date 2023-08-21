Синди Кроуфорд позировала возле горы сумок

Бренд MCM пригласил для рекламы аксессуаров супермодель 90-х Синди Кроуфорд. Об этом пишет WWD.

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Кроуфорд позировала на груде рюкзаков, сумок и шоперов, сделанных из кожи бежевого цвета с монограммами. Снимал модель фотограф Юрген Теллер.

"Для меня стало ностальгией новая съемка для MCM", - сказала Кроуфорд.

Впервые она позировала для бренда в 1996 году.

В сентябре Кроуфорд вместе с другими супермоделями 90-х Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и Линдой Евангелистой появится на обложке американского и британского Vogue. Модель стала известна в конце 1980-х – начале 1990-х.

С 1989 по 2000 год Кроуфорд являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире.