Певица Анна Седокова поделилась архивным снимком с мужем

На черно-белом снимке супруги запечатлены на пляже. Анна Седокова сидела на руках у Яниса Тиммы и целовала его. В подписи к фотографии экс-солистка группы «ВИА Гра» процитировала стихотворение Роберта Рождественского «Мы совпали с тобой». Тимма прокомментировал публикацию жены, поставив под постом несколько эмоджи в виде сердечек.

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак стал для певицы третьим. С 2004 по 2006 год певица была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем, в браке с которым родила дочь Алину. В 2011 году Седокова вышла замуж во второй раз — ее избранником стал бизнесмен Максим Чернявский. От этих отношений у экс-солистки «ВИА Гры» есть дочь Моника. В настоящее время девочка живет в США вместе с отцом. В 2017 году Анна Седокова стала мамой в третий раз — у нее родился сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.