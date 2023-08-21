Бородина разъяснила подписчикам, кто из них так и останется человеком с комплексами

«Многие люди не любят в себе что-то. Нос не такой, волосы, фигура, рост, качество кожи. Кто-то над этим работает, а кто-то так и остается в своих комплексах. И пытаясь их подавить, ты обсираешь других людей, тебе якобы становится легче, но легче не станет 100%. Так и останешься закомплексованным человеком»