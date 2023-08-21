Ксения Бородина разъяснила подписчикам, кто из них так и останется человеком с комплексами
На днях ведущая «Дома-2» Ксения Бородина стала счастливой обладательницей густой челки, о чем немедленно сообщила подписчикам, опубликовав фото в новом образе. Однако не всем он пришелся по нраву. Единодушие в комментариях под постами теледивы — редчайшая вещь.
В общем, хейтеры по челке Бородиной прошлись хорошенько. Реакция Ксении последовала молниеносно. Телеведущая разъяснила тем, кто бестактно критикует ее образ, природу их поведения, и сообщила пренеприятную для них же новость.
«Многие люди не любят в себе что-то. Нос не такой, волосы, фигура, рост, качество кожи. Кто-то над этим работает, а кто-то так и остается в своих комплексах. И пытаясь их подавить, ты обсираешь других людей, тебе якобы становится легче, но легче не станет 100%. Так и останешься закомплексованным человеком»
Также Ксения красноречиво напомнила, кто тут вообще главный молодец.
«Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и взрывает телегу и инсту», — заявила телеведущая.
Сама себя не похвалишь, как говорится... Ну и в заключение ведущая скандальной телестройки смилостивилась над провинившимися и дала драгоценный совет (конспектируем!):
«Девочки, учитесь быть собой, ухаживайте за собой, ищите свой стиль и кайфуйте от себя, позволяйте себе быть разной, не как диктует толпа».