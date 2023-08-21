Тюрьма и близняшка-сестра: что осталось за кадром гламурной жизни Плетневой

21 августа свой день рождения отмечает популярная певица, известная многим по выступлениям в составе группы "Винтаж", Анна Плетнева.

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"Рамблер" решил вспомнить самые яркие и значимые моменты в жизни артистки.

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Анна родилась в Москве в 1977 году. Ее родители долгое время скрывали тот факт, что у Анны была сестра-близнец Яна. Плетнева не раз рассказывала истории о том, что ей в детстве часто снились сны, в которых она играла с девочкой, очень похожей на нее саму. По рассказам певицы, она тогда не знала о том, что у нее была близняшка, которая скончалась в младенчестве, но при этом постоянно чувствовала незримую поддержку, а всех своих кукол называла именем Яна. Мама призналась Анне уже когда девушка стала совершеннолетней. Это случилось при довольно мистических обстоятельствах. Однажды, Анна чуть не угодила в аварию, желая проскочить на желтый сигнал светофора, однако увидела в последний момент перед машиной девушку, похожую на нее. Анна резко нажала на тормоз и в ту же секунду по перекрестку пронеслась фура. Избежав смертельного столкновения, Анна поехала в больницу и уснула в плохом самочувствии. Тогда, по ее словам, ей приснилась та самая девушка и сказала, что Анне рано умирать, а жить стоит за двоих. Услышав это, мать Плетневой расчувствовалась и наконец рассказала будущей звезде всю правду.

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В детстве Анна активно занималась танцами и посещала школу детского балета. Гастроли уже в таком совсем юном возрасте приносили семье неплохие деньги, однако петь она никогда не стремилась. Рассказывали даже о случаях, когда Плетнева закрывала дверь перед приездом педагога по вокалу. Однако после судьба повернула в другую сторону.

Анна мечтала поступить на факультет иностранных языков и перед этим отправилась в Лондон, чтобы попрактиковать свой английский. Сразу по приезду Плетнева угодила в полицию – таксист, везший ее из аэропорта, позволил харизматичной девушке сесть за руль, и они тут же попались в руки патруля. Анна провела в отделении двое суток.

В 19 лет семья Анны осталась без отца, а мать потеряла работу, потому на плечи девушки легла большая финансовая ответственность – прокормить семью. В том же году она успешно прошла кастинг в группу "Лицей". Анна успешно выступала в коллективе в течение 8 лет, а параллельно получала музыкальное педагогическое образование и осваивала профессию скульптора в Академии художеств.