Рита Ора в «голом» платье пришла на вечеринку с мужем на Ибице

«Что касается брака и отношений, это найти того человека, с которым ты хочешь проводить время, и убедиться, что ты действительно это делаешь», — сказал Тайка. На что Рита добавила: «Это отказываться от определенных вещей и находить время друг для друга, особенно когда в отношениях два занятых человека. Если вы действительно заботитесь о ком-то, вы все поймете».