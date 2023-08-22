Рита Ора в «голом» платье пришла на вечеринку с мужем на Ибице

Певица Рита Ора отправилась на вечеринку с Тайкой Вайтити на Ибице. Об этом сообщает The Sun и приводит соответствующие профессиональные фото.
Для выхода на публику певица выбрала прозрачное серебряное платье с разрезом на левом бедре. Образ дополнили серьги-кольца, мини-сумка под розовый металлик, браслеты сразу на обеих руках, анклеты и черные туфли на платформе.
В 2022 году Рита Ора вышла замуж за Тайку Вайтити, с которым до этого встречалась около года. В прошлом месяце певица и режиссер стали главными героями новой обложки журнала Vogue Australia. В интервью пара рассказала, что секрет их успешного брака заключается в том, чтобы находить время друг для друга.
«Что касается брака и отношений, это найти того человека, с которым ты хочешь проводить время, и убедиться, что ты действительно это делаешь», — сказал Тайка. На что Рита добавила: «Это отказываться от определенных вещей и находить время друг для друга, особенно когда в отношениях два занятых человека. Если вы действительно заботитесь о ком-то, вы все поймете».