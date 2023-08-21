Навка показала подросшую дочку

«Мой маленький лебедь, мое продолжение, мое сердце и моя любовь, с днем рождения! Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим», — подписала кадр звезда.