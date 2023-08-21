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Навка показала подросшую дочку

Спортсменка редко показывает публике младшую дочь.

Навка показала подросшую дочку
© WomanHit.ru

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала подписчикам лицо подросшей дочери Надежды от супруга Дмитрия Пескова. Девочке в этом году исполнилось 9 лет.

Навка редко публикует фотографии младшей дочери, однако в честь ее дня рождения спортсменка решила порадовать поклонников.

«Мой маленький лебедь, мое продолжение, мое сердце и моя любовь, с днем рождения! Ты лучшее, что есть в нас, наше маленькое счастье, искренне улыбающееся, нежно обнимающее и безоговорочно любящее. Просто будь счастлива, будь собой, наслаждайся беззаботным детством и не теряй свою непосредственность. Мы тебя очень любим», — подписала кадр звезда.

WomanHit.ru

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям, а также отметили сходство девочки с родителями. «Маленькая копия мамы и папы», «Хорошенькая. На старшую сестру становится похожа», «Как на маму Надя похожа… меняется ребенок», «С днем рождения чудо-девочку!», — написали пользователи Сети.