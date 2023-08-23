Настя Ивлеева сравнила себя с Кэрри Брэдшоу

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что хочет писать сценарии для фильмов. Об этом она рассказала в эфире своего канала на YouTube.

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Настя Ивлеева и Андрей Малахов провели совместный прямой эфир со Skillbox о современных профессиях в программировании и дизайне.

Во время беседы блогерша призналась, что хотела бы писать сценарии к фильмам.

"Я бы вот прям села и писала, как Кэрри Брэдшоу: я бы открывала ноутбук и так просто у окна записывала свои мысли. Я думаю, здесь я как раз бы такой творческий ресурс мощно прокачала", - заявила Ивлеева.

Телеведущая добавила, что ради опыта в кино готова бесплатно поучаствовать в интересных проектах.

"Если это творческий крутой продукт, который даст мне какой-то скилл, почему нет? С опытом своей профессии я поняла, что очень многие вещи в жизни можно делать просто для опыта и для резюме, портфолио", - уточнила блогер.