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Белла Хадид показала фото из конюшни

Модель Белла Хадид занялась конным спортом после прохождения острой фазы болезни Лайма.

Белла Хадид показала фото из конюшни
© Газета.Ru

Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

"Спасибо всем замечательным тренерам и людям, которые позволили мне покататься на их невероятных лошадях. И моим Люси, Блу, Ами. Я люблю этих животных", - написала Белла Хадид.

В посте она поделилась несколькими снимками с лошадьми из конноспортивного клуба в Веллингтоне, штат Флорида. Хадид позировала в полном конном обмундировании и продемонстрировала на фото навыки езды.

Ранее модель рассказала о продолжительной борьбе с обострением болезни Лайма.

"Жизнь в ухудшающемся состоянии и работой, во время которой я пытаюсь гордиться собой, своей семьей и людьми, которые меня поддерживают, выбила меня из колеи так, что я не могу этого объяснить. Быть такой грустной и больной, когда вокруг меня столько благословений, привилегий, возможностей, любви, было, возможно, самой непонятной вещью в жизни", — написала Хадид.

В апреле модель заявила, что операция по удалению корневого канала в зубе вызвала обострение болезни Лайма.

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