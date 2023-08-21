Старшие дети Водяновой стали няньками для младшей сестры

Лукас и Нева часто проводят время в компании отца и его новой семьи.

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В первом браке с лордом Джастином Портмоном модель Наталья Водянова родила двоих детей – Лукаса, Неву и Виктора. Сейчас Лукасу 20 лет, Неве 16, а Виктору 14. Дети очень дружны с семьей отца. Развод для лорда Портмана был болезненным. В одном из интервью он рассказал, что модель стала его стыдиться. Наталья очень быстро стало популярной в мире моды, а Джастин прикладывался к бутылке. И даже его лечение не спасло брак. После расставания с Наташей Портман жил некоторое время в Уругвае. Там у него было поместье в курортном местечке Пунта-дель-Эсте. Лорд Портман лично руководил строительством особняка и ранее также проводил там немало времени. Кстати, дети также летали к отцу, Водянова не строила никаких препятствий для общения. Хотя сама отмечала, что бывший муж так болезненно пережил развод, что ей не удалось с ним сохранить дружеских отношений.

Сейчас же вот уже несколько лет лорд Портман счастлив в браке с молодой актрисой и дизайнером ювелирных украшений Морган Снайдер. У пары двое общих детей – сын Лео, рожденный в конце 2019 -го и дочка Стар Шарлотта Беркли, она появилась на свет в 2021 году.

Лорд Портман в соцсетях часто делится фотографиями своей семьи. И надо отметить, что Лукас и Нева часто навещают отца и младших брата с сестрой. Кроме того, они нянчатся с ними и играют. Похоже, отношения с отцом и его женой у Лукаса и Невы сложились великолепные.