Агата Муцениеце раскрыла свой вес

Актриса Агата Муцениеце — счастливая обладательница роскошной фигуры. Однако завидовать экс-супруге Павла Прилучного не стоит, куда лучше брать с нее пример. Тем более сегодня актриса подробно рассказала, как добивается идеальных форм. Да, не факт, что все то же самое будет работать для всех, однако многие рекомендации вполне универсальны и вписываются в концепцию ЗОЖ.

© Super.ru

Также актриса раскрыла свой актуальный вес — 54 килограмма! Мы, признаться, думали, что цифра еще меньше, настолько хрупкой и изящной выглядит Агата. Ну что же, записываем.

Питание

Это самое нестабильное и сложное для меня. Открытием стал отказ от капучино, латте и любого кофе с молоком, даже альтернативным. У меня вес в какой-то момент совсем не хотел двигаться с места. Но, как только начала пить просто черный, стала прямо подсушиваться. Еще я поняла, что чем дольше я не ем с утра, тем меньше я съем за день, как бы интервалочка получается... В течение дня обязательно обедаю, чаще всего мясо или курица с овощами, реже с крупой. Раньше я вообще не любила сладкое, а теперь стала почему-то хотеть конфеток и шоколадок, стала себе позволять их есть днем. В целом я для себя сделала вывод, что лучше всего есть днем! Пообедал такой, слопал сладенького немножко — и все! На ужин можно орешки с чаем или сухофрукты.

Спорт