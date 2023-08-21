Тимоти Шаламе опубликовал отпускные фотографии
Тимоти Шаламе поделился в социальной сети снимками из летнего отпуска. 27-летний актер опубликовал серию фото, на которых позировал в воде без рубашки.
"Лето 24!" - подписал пост Шаламе.
В комментариях поклонники актера признались ему в любви и отметили, что ждут выхода новых фильмов с ним в прокат.
Несколько человек отметили, что плечи Шаламе сгорели.
По информации в СМИ, Тимоти Шаламе и блогер Кайли Дженнер по-прежнему встречаются несмотря на слухи о разрыве. Однако пара отдыхала не вместе.
Впервые о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заговорили после того, как блог со сплетнями о звездах DeuxMoi опубликовал фотографии пары на свидании после показа Jean Paul Gaultier в Париже.
Инсайдеры блога заявили, что Тимоти и Кайли вместе отметили Новый год в Аспене и отдохнули на островах Теркс и Кайкос. В начале лета в таблоидах опубликовали первые совместные снимки пары, сделанные во время пикника в доме актера в Лос-Анджелесе. В последнее время Шаламе и Дженнер редко бывают на публике вместе.