Тимоти Шаламе опубликовал отпускные фотографии

Тимоти Шаламе поделился в социальной сети снимками из летнего отпуска. 27-летний актер опубликовал серию фото, на которых позировал в воде без рубашки.

© Газета.Ru

"Лето 24!" - подписал пост Шаламе.

В комментариях поклонники актера признались ему в любви и отметили, что ждут выхода новых фильмов с ним в прокат.

Несколько человек отметили, что плечи Шаламе сгорели.

По информации в СМИ, Тимоти Шаламе и блогер Кайли Дженнер по-прежнему встречаются несмотря на слухи о разрыве. Однако пара отдыхала не вместе.

Впервые о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заговорили после того, как блог со сплетнями о звездах DeuxMoi опубликовал фотографии пары на свидании после показа Jean Paul Gaultier в Париже.