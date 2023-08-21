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Актер Том Круз перестал увлекаться сайентологией

Актер Том Круз перестал интересоваться сайентологией, которой увлекался с 1986 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали изданию источники, 61-летний голливудский актер уже три года не посещает штаб-квартиру церкви в Ист-Гринстеде. Раньше же Том Круз прилетал туда на частном вертолете.

Звезда фильма "Миссия невыполнима" познакомился с сайентологией благодаря его первой жене Мими Роджерс, с которой они были женаты до 1990 года.

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Актер даже находился в близкой дружбе с главой культа Дэвидом Мицкевичем. В 2006 году его пригласили шафером на свадьбу Тома Круза и его третьей супруги Кэти Холмс.

Ранее стало известно, что Том Круз не в восторге от успеха фильма "Барби".

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