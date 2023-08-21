Актер Том Круз перестал интересоваться сайентологией, которой увлекался с 1986 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали изданию источники, 61-летний голливудский актер уже три года не посещает штаб-квартиру церкви в Ист-Гринстеде. Раньше же Том Круз прилетал туда на частном вертолете.

Звезда фильма "Миссия невыполнима" познакомился с сайентологией благодаря его первой жене Мими Роджерс, с которой они были женаты до 1990 года.