Невестка Валерии ответила на обвинения в использовании филлеров

В августе Шульгина пожаловалась на непрофессионализм мастера по маникюру. Блогерша рассказала, что через неделю после того, как ей сделали маникюр, она заметила синее пятно под покрытием. Девушка предположила, что отошел гель-лак и обратилась в другой салон красоты. Там ей сказали, что работа сделала "ужасно" и там могла образоваться инфекция или плесень. Шульгина призналась, что была в шоке. После салона она пошла ко врачу, который специализируется на лечении стоп и ногтей. Как оказалось, вода попала под ноготь, поэтому он начал гнить. Звезда обрадовалась, что заметила это вовремя.