Невестка Валерии ответила на обвинения в использовании филлеров
Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина столкнулась в соцсетях с обвинениями в использовании филлеров. Шульгина начала получать негативные комментарии о своих губах после публикации нового селфи.
Пользователи соцсети заявили, что звезда использовала филлеры. Некоторые сравнили ее губы с "пельменями".
Блогерша опровергла, что увеличила губы.
Где вы филлеры увидели? У меня полностью убран гель из верхней губы. Здесь видно же, что макияж и губы вытянуты, - возмутилась невестка певицы.
Шульгина намерена банить всех, кто пишет о ее якобы увеличении губ.
В августе Шульгина пожаловалась на непрофессионализм мастера по маникюру. Блогерша рассказала, что через неделю после того, как ей сделали маникюр, она заметила синее пятно под покрытием. Девушка предположила, что отошел гель-лак и обратилась в другой салон красоты. Там ей сказали, что работа сделала "ужасно" и там могла образоваться инфекция или плесень. Шульгина призналась, что была в шоке. После салона она пошла ко врачу, который специализируется на лечении стоп и ногтей. Как оказалось, вода попала под ноготь, поэтому он начал гнить. Звезда обрадовалась, что заметила это вовремя.