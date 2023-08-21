Блогер Ида Галич рассказала об ухаживающем за ней женатом мужчине
Телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что заблокировала женатого мужчину, который пытался за ней ухаживать. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Галич призналась, что благодаря ее историям подруги не нуждаются в турецких сериалах. Блогер поделилась историей про мужчину, который за ней ухаживал, а на самом деле оказался женат.
Как рассказала телеведущая, интуиция ей изначально подсказывала, что что-то не так.
"Женатые ухажеры - не моя история, и я как чувствовала. Но знаете, прошло несколько часов, как я снова отправила своего нового друга в бан, и после длительных раздумий могу точно сказать, что даже благодарна за эту ситуацию", - написала она в блоге.
У Галич успели возникнуть чувства к мужчине, но она уверена, что в ее жизни еще случится "большая и чистая любовь".
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