19-летнюю дочь Хайди Клум засняли в купальнике на яхте

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Соответствующие кадры попали в распоряжение Daily Mail.

© Lenta.ru

19-летнюю манекенщицу засняли на юге Франции на судне ее отца — итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В качестве пляжного наряда она выбрала купальник изумрудного цвета. В то же время на лице инфлюэнсера отсутствовал макияж, а от аксессуаров она также отказалась. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки.

Клум проводила время на судне вместе с приятелями. На одном из размеренных снимков видно, что девушка фотографировала свою подругу.