41-летняя Сиенна Миллер станет матерью во второй раз

Голливудская актриса Сиенна Миллер станет матерью во второй раз. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки папарацци.

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Уже несколько дней Сиенна Миллер отдыхает на Ибице. До этого ее заметили в Сен-Тропе вместе с бойфрендом Оли Грином. Папарацци успели сделать несколько кадров на пляже. Актриса позировала в бежевом крошечном бикини и не скрывала округлившегося живота. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Журналисты предположили, что отцом ребенка стал Оли Грин.

У актрисы есть дочь. Девочке Марлоу 9 лет. Она появилась на свет в отношениях звезды с артистом Томом Старриджем. Летом 2015 года они расстались. Сейчас 41-летняя знаменитость встречается с актером Оли Грином. Ему 25 лет. Недавно пара вместе вышла в свет. Они появились на вечеринке Vanity Fair после церемонии «Оскара».